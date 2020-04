La 512 BB étant perçue comme ayant du potentiel pour la course, certains concessionnaires ont donc préparé quelques exemplaires conformément aux instructions de l’atelier. Les modifications apportées concernent la carrosserie, dont l’aérodynamisme à vitesse élevée a été amélioré grâce aux essais de Pininfarina en soufflerie. Les bagues élastiques des suspensions ont été remplacées par des joints uniball, et naturellement, le moteur a lui aussi été modifié. Enfin, le véhicule a été allégé, le frein servo-assisté retiré, et le système de refroidissement a été modifié pour permettre de faire tourner le moteur à plein régime sur la durée.