La 412 remplace la 400i et introduit une série d’améliorations, les plus notables étant la ligne du coffre plus haute et le déflecteur avant plus large, qui améliorent l’aérodynamisme de la voiture. Les autres modifications apportées par Pininfarina concernent les nouveaux seuils de portière, les pare-chocs assortis à la couleur de la carrosserie, les jantes en alliage modifiées, les lentilles claires des voyants lumineux et l’entourage noir du pare-brise et des vitres.