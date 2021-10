Les clients potentiels montraient un intérêt grandissant pour la marque, mais certains d’entre eux se méfiaient des moteurs destinés à la course et dont les versions commercialisées n’étaient que peu assagies. Pour répondre aux besoins de ces clients, Ferrari a introduit la 342 America, une 4 places plus accueillante et plus maniable dotée d’un moteur plus flexible et d’une nouvelle boîte de vitesses 4 rapports synchronisés.