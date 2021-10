Le véhicule était équipé d’un V12 3 litres développé par Aurelio Lampredi d’après la conception de base de Gioachino Colombo et carrossé par Vignale et Touring. 1952 a été une année exceptionnelle pour Ferrari : Bracco a réalisé une magnifique performance dans le Col de la Futa avant de remporter la Mille Miglia et Ascari s’est adjugé le meilleur tour en course au Mans. Les améliorations constantes apportées à la 250 Sport tout au long de sa carrière en compétition ont finalement conduit à la fabrication de la 250 MM.