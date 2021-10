Cette version Touring de la 195 S était équipée d’un moteur plus puissant, mais aussi plus flexible, facilitant la conduite pour les clients qui découvraient les performances extrêmes de ce type de véhicule. Touring, Ghia et Ghia Aigle (les premier carrossiers étrangers à témoigner d’un profond intérêt pour une Ferrari) ont créé différentes versions, dont certaines ont remporté un certain succès sur les circuits de course GT.