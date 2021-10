Ce véhicule a été le tout premier à arborer l’écusson Ferrari. Le V12 a été conçu par Gioacchino Colombo, avec la contribution de Giuseppe Busso et Luigi Bazzi. Les versions sport et de compétition de la 125 S ont reçu des carrosseries différentes, mais un châssis et un équipement globalement identiques.

Les débuts de la 125 S sur le circuit de Piacenza ont été, selon les propres mots d'Enzo Ferrari, un « échec prometteur ». Un problème au niveau de la pompe à carburant a contraint Franco Cortese à l'abandon alors qu'il menait la course. Au cours des 4 mois qui ont suivi, la 125 S a participé à 13 courses et en a gagné 6.