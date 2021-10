La nouvelle disposition du groupe motopropulseur avec un moteur longitudinal et une boîte de vitesses transversale, utilisée sur la 348 TB et TS, équipe également la version Cabriolet de la Mondial. Cette nouvelle solution permet d’augmenter la place disponible dans l’habitacle, sur toutes les versions. L’intérieur a été entièrement redessiné pour améliorer l’ergonomie et le confort.