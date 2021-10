Annoncée par Enzo Ferrari en septembre 1983 et dévoilée lors du salon de l’automobile de Genève en mars 1984, la GTO (également connue sous le nom non officiel de 288 GTO) a suscité une grande vague d’enthousiasme. Son nom légendaire, le style exceptionnel de Pininfarina, le moteur à la puissance inépuisable (2,8 litres et 8 cylindres) et l’utilisation importante de matériaux composites ont fait de la GTO la voiture en série la plus proche d’une voiture de course.