L'ADN de Ferrari présente depuis toujours des voitures GT. La 488 GTE et la 488 GT3 incarnent l'expression maximale de la compétition Ferrari à roues carénées. Deux voitures turbo créées pour courir et gagner dans les courses d'endurance les plus importantes, comme les 24 Heures du Mans, et dans les principaux championnats nationaux et internationaux.