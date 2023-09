Ferrari Roma

Ferrari Genuine

Le Centre de style Ferrari a imaginé pour la Ferrari Roma un design holistique où tous les éléments s’unissent pour donner vie à une forme aux proportions délicieusement harmonieuses. Il est possible d’embellir les lignes épurées et élégantes de la Roma en ajoutant des Accessoires originaux Ferrari afin de gagner du poids et d’améliorer les performances de la voiture. Parmi ces accessoires figurent des jantes forgées de 20", des becquets avant et arrière en fibre de carbone ou bien des pièces pour l’habitacle : chaque composant a été créé spécifiquement pour cette icône du minimalisme automobile.