FERRARI PUROSANGUE

Le Ferrari Purosangue s’inscrit dans l’histoire de la marque en tant que tout premier modèle à quatre portes et quatre places. Cependant, depuis ses débuts, Ferrari a toujours beaucoup misé sur les voitures dites « coupés 2+2 », c’est-à-dire avec deux sièges arrière. Le succès de nombreux modèles de la marque au Cheval Cabré réside dans le subtil équilibre entre performances de référence et confort de premier ordre qu’ils promettent. Aujourd’hui, au terme de soixante-quinze années de recherche de pointe, Ferrari présente un véhicule unique en son genre : la quintessence même de l’ADN de la marque, où performances, plaisir de conduire et confort se mêlent en parfaite harmonie. Quel meilleur nom pour ce pur produit Ferrari que celui de Purosangue, qui signifie « pur-sang » en italien ?