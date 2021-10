La nouvelle version de la F40 est fabriquée deux ans après le modèle original, suite à la commande d’un importateur français souhaitant l’aligner aux 24 heures du Mans. Les deux premiers exemplaires fabriqués sont en fait connus sous le nom de F40 LM et sont équipés d’un moteur puissant, de suspensions modifiées et d’un package aérodynamique spécifique. L’usine a ensuite reçu d’autres demandes de clients, et dix modèles ont finalement été fabriqués au total. L’appellation Le Mans étant jugée trop restrictive, la désignation Competizione a alors été utilisée.