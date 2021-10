La F40 a été fabriquée pour célébrer le 40ème anniversaire de Ferrari. C’est une berlinette très rapide, dessinée par Pininfarina et principalement composée de matériaux composites. Son train de roulement très sophistiqué, ses grandes performances, et son châssis de première classe lui permettent de grandes prouesses dynamiques, proches de celles d’une voiture de course.