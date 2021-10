La F355 Challenge a concouru avec la 348 Challenge à l’occasion du Ferrari Challenge de 1995. Après le lancement de la série européenne en 1993, et suite à la série nord-américaine de 1994, 1995 signait l’introduction d’une série japonaise. Tout comme le modèle qu’elle venait remplacer, la F355 Challenge était directement dérivée de son homonyme routier Berlinetta. Là encore, le moteur était strictement conçu pour la production et les modifications très limitées apportées touchaient uniquement le système d’échappement, l’embrayage, les pneus « slick » et l’équipement de sécurité de course obligatoire (cage de retournement, harnais de sécurité à six points, extincteur, crochet de remorquage avant et disjoncteur électrique). La F355 Challenge a poursuivi sa carrière sur circuit jusqu’en l’an 2000 où elle a été rejointe par la 360 Challenge qui l’a remplacée l’année suivante.