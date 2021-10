À première vue, ce modèle semble n’être qu’une version réduite de la 250 Testa Rossa, mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que la prise d’air transparente sur les carburateurs compte 6 trompettes d’admission au lieu de 12. La carrosserie s’inscrit dans le style qui était en vogue entre 1958 et 1960 et qui a même été repris sur l’autre modèle sport équipé d’un moteur Dino, la 246 S. La version 2 litres du moteur s’est brillamment illustrée et la voiture a dominé sa catégorie jusqu’à ce qu’elle cède la place à la 246, plus puissante.