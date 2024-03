CORSO PILOTA SPORT

Le circuit est le cadre idéal pour savourer les performances d’une Ferrari en toute sécurité. Testez de grandes vitesses sur les longues lignes droites et gérez la traction à la sortie d’un virage serré. Pendant les sessions, vous apprendrez à conduire avec la bonne technique, en exploitant au mieux la puissance du moteur et l’efficacité du système de freinage et de la dynamique du véhicule.