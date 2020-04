Le service « MainPower » naît de l'union de la garantie étendue New Power et de l'Entretien Ordinaire. Il remplace la garantie étendue New Power pour les voitures : California, 458 Italia, 458 Spider et FF. Cette offre est valable uniquement pour les véhicules ayant déjà adhéré au programme 7-years Genuine Maintenance.

La couverture du forfait MainPower concernant l'extension de la Garantie est tout à fait identique à celle de la New Power ou de la New Power15 actuellement active. En revanche, pour ce qui est de l'Entretien Ordinaire, le service suit les normes du programme 7-years Genuine Maintenance désormais rodé. Mais dans ce cas, les dates d’activation et d’expiration coïncident avec celles de la couverture de la Garantie New Power. Les principales normes d’activation et d’exclusion du nouveau Programme MainPower sont les mêmes que celles de la Garantie New Power, cette dernière étant le service principal.

La demande d'adhésion au Programme MainPower peut être effectuée pendant la période de compétence, en suivant les mêmes procédures d'activation que les autres formules de garantie. Le service a une durée renouvelable de 12 mois.

Les opérations de maintenance ordinaire couvertes sont celles qui sont réglementées par le Programme Genuine Maintenance et décrites dans le livret de garantie de la voiture spécifique. Pour définir les activités à effectuer, il est nécessaire de prendre en compte l'historique des interventions d'assistance.

La voiture devant déjà être révisée à la stipulation de la checklist New Power (la dernière révision prévue doit déjà être faite), il n'est pas possible d'effectuer l'entretien durant le premier mois de validité du service MainPower.

*Ferrari S.p.A. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER OU D'INTERROMPRE À TOUT MOMENT CE PROGRAMME, sans préjudice du fait que toutes les voitures incluses dans le programme peuvent continuer à bénéficier de la garantie jusqu'à la date d'expiration.