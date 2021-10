Avec la Ferrari 599 GTB Fiorano, la maison du Cheval Cabré a réalisé la berlinette 12 cylindres de production la plus performante jamais développée à Maranello.

Ce nouveau modèle renferme les contenus les plus innovants et évolués du point de vue technologique jamais appliqués par Ferrari à une voiture 2 places à moteur avant-central, atteignant de fait un nouvel objectif en termes de sportivité, d’émotions au volant et de design.