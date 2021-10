La 500 TR lancée l’année précédente devait être modifiée pour répondre aux nouvelles réglementations de l’annexe C du Code sportif international qui sont entrées en vigueur début 1957, d’où le C dans le nom du modèle. Scaglietti a profité de ces modifications pour concevoir une nouvelle carrosserie plus basse, plus raffinée et plus séduisante. Seuls des clients de la marque ont fait courir ce modèle, qui n’a remporté aucune course prestigieuse. Il a cependant triomphé dans sa catégorie aux 12 Heures de Sebring et aux 24 Heures du Mans en 1957.