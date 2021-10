Le glorieux V12, accompagné d’un système d’injection Bosch K-Jetronic inédit pour respecter les normes d’émission des États-Unis, allie puissance et couple élevé. Cette GT a inspiré de nombreux carrossiers, certains produisant même des versions à toit souple. Pavesi de Milan a même été plus loin, en la transformant en cabriolet avec intérieur cuir et vernis et en modifiant la partie centrale.