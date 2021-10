Après la victoire de Ferrari au Championnat du monde des voitures de sport en 1953, Enzo Ferrari a décidé de produire une série limitée de spiders qui serait le fer de lance de la Scuderia pour la conquête du titre mondial. Ces véhicules nommés 375 PLUS ont hérité d’un moteur V12 particulièrement puissant de près de 5 litres développé par Aurelio Lampredi et d’une carrosserie signée Pinin Farina. Les résultats ont été à la hauteur des attentes et la voiture a triomphé à Agadir, à Silverstone et au Mans. Sa plus belle victoire reste cependant celle d’Umberto Maglioli à la Carrera Panamericana.