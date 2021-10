Le succès retentissant de la marque à la Carrera Panamericana en 1951 a convaincu Enzo Ferrari de créer ce modèle. Seuls quatre exemplaires ont été produits, tous carrossés par Vignale : trois berlinettas et une spider.

Pour rivaliser avec la concurrence, ce modèle a été doté d’une cinquième vitesse et de nouvelles culasses avec quatre carburateurs pour doper un moteur déjà impressionnant. L’essieu arrière et la transmission ont également été renforcés. Chinetti et Lucas ont terminé la course à la troisième place.