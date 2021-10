Cette version spider de la 308 GTBi possède la même ligne et le même moteur. Le système à injection permet aux deux modèles de délivrer une puissance plus souple. Malheureusement, le respect des normes anti-pollution a entraîné la perte de quelques chevaux, et les moteurs plus propres sont désormais moins puissants que les précédents moteurs à carburateur. Conscient de cette situation et souhaitant positionner ses voitures parmi les meilleures de la catégorie, Ferrari a immédiatement lancé le développement d’un moteur V8, avec l’objectif d’augmenter la puissance tout en maintenant des niveaux d’émissions de gaz d’échappement acceptables.