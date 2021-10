Deux versions de la 250 MM ont été dérivées de la 250 Sport : une berlinetta signée Pinin Farina, qui a marqué l’avènement d’une nouvelle ère du design, et une barchetta de Vignale. Le moteur et les suspensions ont été considérablement améliorés, notamment grâce à l’ajout d’amortisseurs Houdaille. Bien que la boîte de vitesses ne compte que quatre rapports synchronisés, le véhicule était beaucoup plus maniable (changement de vitesse facilité ?). La 250 MM s’est illustrée sur son propre territoire, mais a également remporté ses premiers succès aux États-Unis, pilotée par Phil Hill.