Ferrari a poursuivi le développement de deux véritables joyaux : les V12 conçus par Gioachino Colombo et Aurelio Lampredi. La patte de Colombo était encore très présente sur le moteur de la 225 S, bien que les améliorations qui ont été apportées soient le fruit des recherches de Lampredi, notamment le design incroyablement innovant et efficace de la tubulure d’admission et de la distribution. Plusieurs exemplaires ont hérité du châssis « Tuboscocca » (semi-monocoque tubulaire) de Gilco et des carrosseries de Touring et Vignale, qui étaient alors tous deux au sommet de leur art.