Rien de nouveau pour la production de moteurs de petite cylindrée, à haut rendement et multifractionnés ; après la 208 GT4 de 1975, Ferrari lance en 1980 deux versions de la 308 GTB de plus petite cylindrée : les 208 GTB et GTS. La carrosserie est identique à ses sœurs berlinetta et targa. La nouvelle version du sophistiqué moteur V8 à 90 ° atteint presque 2 000 cc.