Nouvelle évolution du V12, atteignant une cylindrée de 2 350 cc. L’augmentation de puissance était combinée à une distribution plus souple et plus progressive. La 195 S a été produite en quantité très limitée, avec une carrosserie Touring sur les versions ouverte et coupé.

Giannino Marzotto a remporté une victoire mémorable à la Mille Miglia en 1950 au volant d’un coupé. Cette course a marqué les esprits en raison des mauvaises conditions météorologiques qui l’ont accompagnée, mais aussi parce que Marzotto courait en costume cravate.