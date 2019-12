CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET ET CODE DE CONDUITE

Les Utilisateurs peuvent être autorisés à télécharger des Supports (texte, photos, clips vidéos, contenus, textes extraits de blogs ou de forums, etc.) vers des pages ou sections spécifiques du Site, et ils sont libres de les soumettre en vue de leur publication sur le Site. Ils pourront faire l’objet d’une publication ou diffusion sur le Site en suivant les règles exposées ci-après en lien avec certains événements spécifiques et conformément aux règles applicables à la date pertinente. L’Utilisateur déclare accepter que le téléchargement de Supports vers le Site entraîne de plein droit son acceptation des règles suivantes, qu’il s’engage à respecter. L’Utilisateur confirme qu’il détient l’intégralité des droits d’auteur attachés aux Supports téléchargés ou soumis et qu’il a obtenu l’accord et l’acceptation de toute autre partie détentrice de droits attachés à ces Supports. Les supports illicites ou qui portent atteinte aux droits de tiers ne peuvent être publiés ou téléchargés sur le Site. L’Utilisateur confirme que la reproduction des Supports sur le Site ne constitue pas une infraction à la loi ou aux droits de tiers. En téléchargeant des Supports vers le Site, l’Utilisateur accorde à Ferrari une licence à titre non onéreux et à caractère non exclusif et transférable lui permettant d’exploiter ces Supports, licence valable pour tous les pays du monde et comprenant le droit de constituer des sous-licences, d’utiliser, de publier, de diffuser, de reproduire, de distribuer, d’adapter et d’exploiter dans des œuvres dérivées liées à la mise à disposition du Service et/ou en tant qu’apport aux campagnes commerciales de Ferrari. L’Utilisateur accorde également à chaque Utilisateur du Service une licence à titre non onéreux et à caractère non exclusif et transférable lui permettant d’accéder aux Supports par l’intermédiaire du Service et de les utiliser, reproduire, distribuer, adapter ou exploiter dans des œuvres dérivées. Les licences susmentionnées sont accordées sans limite de durée. L’Utilisateur déclare par les présentes accepter qu’il n’est pas libre de révoquer les licences ainsi accordées dès le téléchargement des Supports vers le Site à Ferrari comme aux autres Utilisateurs. L’Utilisateur assume l’entière responsabilité des Supports téléchargés vers le Site, et s’engage de manière expresse à indemniser Ferrari en cas de conséquences préjudiciables causées par la publication des Supports et pour tous dommages, préjudice, coûts ou frais, y compris les frais de justice que Ferrari pourrait encourir en raison de l’utilisation des Supports. L’Utilisateur déclare savoir que dans tous les cas la publication des Supports n’est nullement garantie et dépend de la décision souveraine de Ferrari. Les Supports seront conservés par Ferrari et ne seront pas restitués. Ils peuvent être vérifiés par Ferrari en tant qu’Administrateur du Site. Ferrari est libre, selon sa décision souveraine, de supprimer tout Support sur la base de sa libre appréciation, sans obligation de motiver cette décision.