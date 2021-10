La nouvelle GTC4Lusso T est équipée d'une évolution du célèbre V8 turbo de 3,9 litres, qui développe jusqu'à 610 ch à 7 500 tr/min et permet des accélérations puissantes grâce à son couple maximal de 760 Nm disponible entre 3 000 et 5 250 tr/min. Malgré ces incroyables performances, la consommation de carburant de la GTC4Lusso T garantit une excellente autonomie, idéale pour la conduite en ville comme pour de longs trajets.



Une économie de poids importante a été réalisée en combinant ce groupe motopropulseur au système de direction des roues arrière. L'agilité et les temps de réponse de la voiture ont encore été améliorés grâce à l'ajout de quatre roues directrices à l'ensemble. Ce système est doté de la dernière évolution des systèmes de commande électronique de la suspension SCM-E, de l'ESP 9.0 et du Système de contrôle de l’angle de dérapage de 3e génération (SSC3).