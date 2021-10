En termes de caractéristiques et de performances, le moteur de la 488 Pista Spider établit la référence non seulement pour les moteurs turbo de nouvelle génération, mais pour tous les moteurs, y compris ceux à aspiration naturelle. C’est pourquoi il a été élu « Moteur de l’année » pour la troisième année consécutive : 2016, 2017 et 2018. C’est également le moteur V8 le plus puissant jamais utilisé par une Ferrari destinée à la route, tant en termes de puissance globale que de puissance spécifique. Il offre également la plus forte augmentation de puissance par rapport au modèle à partir duquel il a été développé, le 488 Spider.