La 612 Scaglietti est le fruit d’une conception avant-gardiste qui perpétue la tradition Ferrari du coupé 2+2 en y associant un style ravageur. Dessinée par Pininfarina, la 612 Scaglietti est ainsi nommée en hommage à Sergio Scaglietti, le légendaire styliste et carrossier basé à Modène, qui est l’auteur de certaines des plus belles carrosseries de Ferrari sur les modèles des années 1950 et 60.