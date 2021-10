Chaque Ferrari possède une empreinte sonore unique et remarquable et la 488 Spider ne fait pas exception à cette règle. L'empreinte sonore du nouveau V8 est séduisante et puissante à la fois, même à des vitesses faibles et gagne en volume et en clarté lorsque le régime augmente, soulignant le niveau exceptionnel de réactivité, de couple et de performances du moteur.