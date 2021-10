Seuls deux prototypes de ce modèle ont été fabriqués. Le premier, une voiture rouge, a été fabriqué en juin 1987 et porte le numéro de châssis 70 183. Le second, portant le numéro 78 610, est jaune et peut aujourd’hui être admiré à la Galerie Ferrari de Maranello. Ce modèle est peu commun car il est équipé de quatre roues motrices dotées d’un système hydraulique innovant. Ces deux voitures ont également été fabriquées pour tester différentes méthodes de production. La première possède une carrosserie en acier inoxydable soudée, et la seconde une carrosserie en aluminium collée. Mauro Forghieri était en charge de ce projet, jusqu’à son départ de Ferrari au printemps 1987.