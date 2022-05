En 1985, la Mondial 3.2 Cabriolet est équipée du nouveau moteur de 3,2 litres. Cette augmentation de puissance en fait une voiture encore plus exclusive : il n’existe aucun autre cabriolet à quatre places équipé d’un moteur de taille similaire et pouvant offrir des performances comparables. Comme avec les 328 GTB et GTS, Pininfarina a amélioré le style et l’aérodynamisme de cette voiture, en redessinant de nombreux détails de la carrosserie.