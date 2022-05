La nouvelle version 3.2 de la Mondial offre un moteur V8 plus puissant et plus flexible qui améliore significativement les performances de la voiture. Un nouvel ensemble de phares élégant et plus efficace et un habitacle plus ergonomique aux finitions soignées complètent le portrait de cette 2+2. Elle est confortable et spacieuse, et offre une excellente visibilité pour une voiture de cette catégorie.