La 250 Testa Rossa était destinée à fournir aux clients qui couraient déjà avec la 500 TRC un moteur beaucoup plus puissant sur un châssis similaire afin de conserver la maniabilité exceptionnelle de l’ancien modèle. Selon la rumeur, la FIA souhaitait limiter les prototypes à 3 litres, ce qui s’est confirmé par la suite. Le V12 parfaitement fiable de la 250 Gran Turismo a donc été utilisé, mais dans une version totalement revisitée avec six carburateurs double corps. Par rapport à la 500 TRC, les cache-culasses ont été peints en rouge, mais le véhicule a conservé le nom Testa Rossa et remporté le Championnat du monde des constructeurs en 1958.