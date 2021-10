Présentée au Salon de l’automobile de Paris en octobre 1959, la 250 GT Berlinetta à empattement court incarnait la voiture de course sur route idéale. Quelques modifications mineures (bougies plus froides, pneus de course et arceau de sécurité) suffisaient pour lui permettre de courir sur n’importe quel circuit et de collectionner les victoires.