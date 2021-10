Le moteur 2 litres Tipo 166 a donné naissance à toute une gamme de modèles sport et monoplaces. La 166 Sport combinait les deux catégories, car elle pouvait être adaptée aux courses internationales (d’où le nom Inter) des modèles de sport deux places et monoplaces. En effet, les feux et les garde-boue amovibles en fonction des besoins conféraient à ce modèle une véritable polyvalence.