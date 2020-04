Les Ferrari Owners' Club sont des associations composées de propriétaires de Ferrari dont l'objectif principal est de partager leur passion pour le Cheval Cabré et représentent donc depuis toujours le point de rencontre de nombreux clients Ferrari. Il existe actuellement 45 Ferrari Owners' Clubs à travers le monde, officiellement reconnus et coordonnés par la Direction Commerciale et Marketing Ferrari, pour un total de plus de 17 000 membres dans plus de 40 pays, qui avec leurs voitures sont les acteurs d'innombrables activités : rassemblements, concours d’élégance, Track Days, championn de régularité, soirées de gala et événements de bienfaisance.