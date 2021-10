La Mondial T représente un pas en avant dans l’évolution de la plus singulière des Ferrari : une voiture extrêmement performante avec un moteur central et quatre places. La lettre « T » fait référence à la monoplace F1 312 T, victorieuse du Championnat du monde de Formule 1 et qui dispose de la même configuration (moteur longitudinal et boîte de vitesses transversale).