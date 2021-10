Dévoilée à un public impatient durant le salon de Genève de 1980, la nouvelle Mondial 8 succède à la 308 GT4. Son style marque le retour dans la gamme du style Pininfarina coupé 2+2, équipé d’un moteur V8 monté en position centrale et très performant. La Mondial 8 se caractérise par un empattement plus long de 10 cm par rapport au modèle précédent, qui permet de disposer d’un espace arrière plus spacieux. Un bon traitement anti-corrosion, une grande attention portée aux détails, un intérieur plus ergonomique et un moteur très performant parmi les meilleurs de sa catégorie complètent le profil de cette voiture que l’on peut définir comme la première Ferrari à disposer d’un package attractif.