Le confort acoustique à bord est bien meilleur que celui de la FF, grâce à une meilleure isolation par rapport aux bruits externes, sans pour autant, bien entendu, affecter la perception et l’émotion du son caractéristique du V12 Ferrari à bord. L’isolation phonique qui a été perfectionnée permet aux occupants de bénéficier pleinement du système audio du véhicule, ce qui améliore le confort et la détente lors des longs voyages. Grâce à l’utilisation de matériaux avec des propriétés acoustiques spécifiques, cela a été possible en améliorant de 20% la rigidité des points de rattachement du châssis, en réduisant le bruit du système de contrôle de la ventilation de 25%, en améliorant les filtres et en éliminant les sons moins agréables.