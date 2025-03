Accueil, déjeuner et présentation de bienvenue à la Villa Le Fontanelle

À votre arrivée à la Villa Le Fontanelle, vous pourrez vous enregistrer et commencer à savourer votre aventure toscane. Ce luxueux hôtel, un ancien palais ayant appartenu à la famille Médicis, est empreint d’une atmosphère intime et s’avère un régal pour les yeux avec ses vues à couper le souffle sur Florence et la campagne environnante.

Parcours routier panoramique

Visite et pause café à l’Azienda Agricola Buonamici

Dégustez la meilleure huile d’olive extra vierge biologique au domaine Buonamici, situé dans la zone pittoresque de Montebeni à Fiesole. Depuis 1991, ce célèbre moulin à huile ultramoderne allie tradition et innovation en transformant les meilleures olives en « or liquide ». Au cours de votre visite, vous pourrez vous familiariser avec la gamme de produits biologiques de l’exploitation agricole, qui comprend des sauces raffinées et des cosmétiques.

Parcours routier panoramique

Enregistrement, temps libre et diner de bienvenue au Pieve Aldina

Célébrez les riches saveurs de la Toscane avec un dîner élégant au Pieve Aldina.

La carte du domaine, composée de plats préparés avec les ingrédients locaux les plus frais, met à l’honneur les origines riches et simples de la cuisine toscane ; chaque met est une ode aux saveurs authentiques de la région et vous offre une expérience gastronomique raffinée et mémorable.