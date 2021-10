Ferrari dévoile la F12tdf en hommage au Tour de France automobile, la légendaire compétition d'endurance dominée par Ferrari dans les années 50 et 60.

Cette course récompensait les véhicules qui combinaient des performances maximales avec la maniabilité et la simplicité d'utilisation qui permettaient aux participants de concourir sur des centaines de kilomètres par jour sur des circuits et sur des routes tortueuses mais très rapides.