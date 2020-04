Ce deuxième modèle présenté à la conférence de presse de 1962 était effectivement très similaire à la 196 SP en termes de dimension et de style. En fait, la carrosserie a été construite dans une optique de conformité aux nouvelles réglementations de la FIA. Le pare-brise et la poupe étaient notamment bien plus bas que sur le prototype de la 246 SP. Le moteur n’était pas un Dino, car l’angle entre les deux rangées de cylindres était de 60 ° et non 65 °. Il pouvait donc être considéré comme un demi 12 cylindres. Ce modèle n’a aucun successeur, car l’imposant V6 a été abandonné au profit de nouveaux moteurs V8.