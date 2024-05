Double cockpit

Le style intérieur s’inspire de l’architecture à double cockpit du Cheval Cabré.

L’habitacle de la Ferrari 12Cilindri Spider présente une structure presque symétrique comprenant deux modules pour le conducteur et le passager et offrant un niveau de confort et d’implication étonnant dans l’expérience de conduite.

La partie supérieure comprend deux bandeaux distincts dédiés aux instruments conducteur et passager et aux ouïes de climatisation.

Un changement de couleur et de matière habilement élégant attire l’attention sur les deux volumes séparés par le corps du tableau de bord, qui semblent presque flotter, renforçant la sensation de légèreté dans cette zone.