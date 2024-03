Le Corso Pilota Personal Coaching se déroule sur deux circuits, selon la date et l’automobile choisie : sur le circuit de Fiorano et à l’Autodrome de Varano de’ Melegari. La journée à Fiorano prévoit exclusivement la conduite de la 296 GTB. À Varano, la 296 Challenge sera également disponible. Difficile et avec un rythme irrégulier, c’est le circuit parfaitement adapté aux sessions de courses.