Corso Pilota Classiche Fiorano

Dévoilée aux Salons de Paris et de Londres en 1975, la Ferrari 308 GTBi, dessinée par Pininfarina, a su résister à l’épreuve du temps. Pour sa conception, on a conservé le moteur V8 de la Dino 308 GT4 mais avec une lubrification par carter sec et une carrosserie en fibre de verre, qui ne tarda pas à en faire une icône.

Ferrari 3.2 Mondial . Véritable mécanique de haut vol

Pour le stage, le choix s’est porté sur la Ferrari 3.2 Mondial dans sa version de 1980, équipée avec un V8 atmosphérique central à double arbre à cames par rangée. La boîte de vitesse synchronisée à 5 rapports couplée à un différentiel à glissement limité est parfaite pour apprendre à conduire avec une transmission manuelle et un levier en H. La direction à pignon et crémaillère est mécanique et non assistée.