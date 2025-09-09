SONORITÉ DU MOTEUR

La sonorité perçue dans l’habitacle de la nouvelle 849 Testarossa Spider est puissante et enivrante.

La voiture inaugure une nouvelle dimension acoustique : la nouvelle stratégie de passage des rapports, héritée de la SF90 XX Stradale, a été révisée afin de générer un son encore plus excitant lors des passages de rapports ainsi qu’en conduite sportive.



