FERRARI TOUR

Grâce à ce club exclusif, vous pourrez profiter d’expériences de conduite de luxe et de courses uniques qui vous laisseront de beaux souvenirs partagés avec d’autres propriétaires de voitures Ferrari. L'adhésion à ce club vous donne accès à une sélection de forfaits sur mesure et à une série d'autres privilèges, y compris des cadeaux Ferrari personnalisés et des expériences inoubliables.